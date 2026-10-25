الملك سلمان يوجه برفع الحد الأدنى لأجر المواطن في القطاع الخاص إلى 5 آلاف ريال خلال 6 أشهر

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات لدعم المواطنين، بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشمل الإجراءات إقرار زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

وفي إطار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.