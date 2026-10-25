فى فيلم «Fatherland»، أو «أرض الآباء» يعود المخرج البولندي بافيل بافليكوفسكى إلى منطقة سينمائية طالما شغلته، حيث تتقاطع الذاكرة الشخصية مع التاريخ، وتصبح رحلة الإنسان في البحث عن هويته انعكاسا لانقسامات العالم من حوله.

لكن الفيلم لا يكتفى باستعادة ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وإنما ينفذ إلى روح بلد ممزق بين ماضيه النازى ومستقبله المجهول، في لحظة كانت فيها الحرب الباردة تعيد رسم الحدود السياسية والأيديولوجية لأوروبا.

الفيلم الذى نافس بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى والمرشح بقوة للأوسكار، تدور أحداثه عام 1949، وتتمحور حول رحلة الكاتب الألمانى الحائز على جائزة نوبل توماس مان وابنته إريكا، الممثلة والكاتبة، من ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية، وهى رحلة مليئة بالتحديات والمشاعر، من فرانكفورت الخاضعة للسيطرة الأمريكية إلى فايمار الخاضعة للسيطرة السوفيتية.

يشار إلى أن الوقت الذى كانت فيه البلاد تنقسم إلى معسكرين متعارضين، يمثل كل منهما رؤية مختلفة لمستقبل ألمانيا وعلاقتها بالعالم. ومن خلال هذه الرحلة، يضع بافليكوفسكى شخصيتيه أمام تناقضات مرحلة تاريخية شديدة التعقيد، حيث تتداخل أسئلة الانتماء الوطنى مع المواقف السياسية، وتصبح العودة إلى الوطن نفسها فعلا محملًا بالشكوك والتوترات.

لا تبدو ألمانيا فى "أرض الآباء" مجرد مكان تجري فيه الأحداث، بل هي القضية المركزية للفيلم، وطن يحاول الخروج من كارثة النازية، ومواجهة المسئولية الأخلاقية عن المحرقة، بينما يجد نفسه أمام انقسام جديد تفرضه الحرب الباردة وصعود الشيوعية الأوروبية. وبينما يحاول المجتمع الألمانى استيعاب آثار الماضى، يصبح السؤال عن المستقبل أكثر تعقيدا: كيف يمكن بناء وطن جديد فوق أنقاض تجربة تاريخية بهذه القسوة؟ وهل تكفى الهزيمة العسكرية وسقوط النظام النازى لإحداث قطيعة حقيقية مع الماضي؟.

هنا تتجاوز الحكاية حدود الرحلة العائلية، لتصبح تأملا فى علاقة المثقف بالتاريخ والسياسة، وفي المسافة الفاصلة بين القناعات الفكرية والواقع. فتوماس مان، بما يمثله من مكانة أدبية وثقافية، ليس مجرد شخصية تاريخية يستعيدها الفيلم، وإنما مدخل لمناقشة دور الكاتب فى لحظة تتطلب موقفا أخلاقيا وسياسيا، بينما تمثل "إريكا"، بحضورها الفنى والفكرى، وجها آخر لهذه العلاقة المعقدة بين الفرد والتاريخ.

ولا يفصل بافليكوفسكي بين الصراع السياسى والتوترات العائلية، بل يضعهما في مساحة واحدة، حيث تتقاطع العلاقات الشخصية مع الخلافات الفكرية، وتنعكس الانقسامات الكبرى على الحياة الخاصة. ومن خلال هذا التشابك، يرسم الفيلم صورة لألمانيا لا تزال تبحث عن ذاتها، ويكشف كيف يمكن للأحداث التاريخية أن تظل حاضرة في العلاقات الإنسانية، حتى عندما تبدو الشخصيات منشغلة بمساراتها الفردية.

ما يلفت الانتباه في أسلوب بافليكوفسكي هو قدرته المدهشة على رصد الأحداث الدرامية بمزيج من الحميمية والحياد المهيب. فهو يقترب من شخصياته من دون أن يفرض عليها أحكاما مسبقة، ويترك التناقضات تتكشف عبر المواقف والتفاصيل، محتفظا بمسافة تسمح للمشاهد بالتفكير في دوافعها ومواقفها. لا يلجأ إلى المبالغة في تصوير المأساة، ولا يحول التاريخ إلى خطاب مباشر، بل يترك للدراما أن تكشف تعقيد المرحلة وما تنطوى عليه من أسئلة أخلاقية وسياسية.

ويستحضر الفيلم، في انشغاله بالذاكرة الأوروبية وتداعيات التاريخ، بعض الموضوعات التي عرفناها في فيلمى بافليكوفسكى "إيدا" و"الحرب الباردة"، خصوصا أثر المحرقة النازية وصعود الشيوعية فى تشكيل مصائر الأفراد والمجتمعات. لكن "أرض الآباء" يوسع نطاق هذه الأسئلة، وينقلها إلى مساحة تتداخل فيها الهوية الوطنية مع مسئولية المثقف، وتصبح العلاقة بين الوطن وأبنائه أكثر التباسا من مجرد شعور بالانتماء أو الحنين.

على مستوى الأداء، يقدم هانز زيشلر وساندرا هولر أداء متقنا للغاية، ينسجم مع طبيعة الفيلم التى تعتمد على التوتر الداخلى أكثر من الانفعالات الصاخبة. ويمنح الممثلان شخصيتيهما حضورا إنسانيا يتجاوز كونهما تجسيدا لشخصيتين تاريخيتين، ويكشف عن التعقيدات التي تفرضها العلاقة بين الأب وابنته، وبين التجربة الفردية والموقف من العالم. وتأتي قوة الأداء من الاقتصاد في التعبير والقدرة على نقل ما تخفيه الشخصيات خلف كلماتها ومواقفها، بما يتناسب مع الأسلوب المتحفظ للمخرج.

أما التصوير بالأبيض والأسود، فيمثل أحد أبرز عناصر البناء الجمالى للفيلم، ولا يقتصر دوره على استعادة أجواء الحقبة التاريخية. فهو يخلق مسافة بصرية تتلاءم مع عالم تتصارع داخله الذاكرة والواقع، ويمنح الصور طابعا يجمع بين الجمال والقسوة، وبين الحميمية والبرودة. كما يعزز الإحساس بأن الشخصيات تتحرك في فضاء مثقل بظلال الماضى، وأن التاريخ ليس زمنا انتهى، بل قوة لا تزال تؤثر فى الحاضر وتحدد خياراته.

ومع ذلك، فإن "أرض الآباء" فيلم غارق في الأفكار إلى حد يجعل تجربته الفكرية أكثر حضورا أحيانا من تأثيره العاطفى. فطموح بافليكوفسكي فى تفكيك التاريخ والهوية والصراعات السياسية والعائلية يدفعه إلى تحميل الحكاية طبقات متعددة من الدلالات، وقد يجعل ذلك الفيلم، فى نهايته، أكثر إثارة للذهول والتأمل منه قدرة على إحداث التأثير الوجدانى العميق. وهذه المفارقة تستحق التوقف عندها ، إذ تكمن قوة العمل في اتساع أسئلته، بينما تأتى علاقته بالمشاهد محكومة بمسافة لا تسمح دائما بتحول الإدراك الفكرى إلى انفعال إنسانى مباشر.

لكن هذه المسافة لا تنتقص من قيمة الفيلم أو طموحه، بل تكشف عن اختيار جمالى واع يرفض اختزال التاريخ فى حكاية سهلة أو مشاعر جاهزة. فبافليكوفسكي لا يقدم ألمانيا بوصفها ضحية لماضيها فحسب، ولا يجعل الانقسام السياسى تفسيرا وحيدا لمصائر شخصياته، وإنما يضعها فى قلب مواجهة مع أسئلة لم تفقد راهنيتها: كيف يتعامل الوطن مع جرائمه السابقة؟ وما حدود مسئولية المثقف؟ وهل يستطيع الإنسان أن ينتمى إلى وطنه من دون أن يتصالح بالضرورة مع تاريخه أو نظامه السياسي؟.

بهذا المعنى، لا يستعيد «Fatherland» ألمانيا عام 1949 بقدر ما يضعها أمام مرآة تاريخها، كاشفا عن التداخل المعقد بين جراح النازية وانقسامات الحرب الباردة، وبين المصائر الشخصية والتحولات الكبرى. إنه فيلم يراهن على قدرة السينما على التفكير فى التاريخ، لا من خلال إعادة إنتاج أحداثه وحدها، بل عبر استكشاف ما يتركه من ندوب في الوعى الإنسانى، حتى بعد أن تنتهى الحروب وتتغير الخرائط.