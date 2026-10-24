الشباب والرياضة تعلق على واقعة اعتداء مدرب تنس طاولة على لاعبة

وجه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة باتخاذ الإجراءات الفورية والصارمة المتضمنة وقف مدرب تنس الطاولة عن ممارسة أي نشاط على إثر ما أظهرته مقاطع فيديو ارتكابه جريمة ضرب لاعبة تنس الطاولة الطفلة زينة فاروق خلال مشاركتها ضمن منافسات أسبوع الأمل العالمي للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة والذى أقيم بمدينة شيفلد الإنجليزية .

وتضمن تكليف وزير الشباب والرياضة قيام اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بالبدء الفوري في التحقيقات وفق اللوائح والقوانين أخذا بعين الاعتبار عدم التهاون فى تشديد العقوبات المقررة قانونا بالنظر إلى ملابسات قيامه بضرب لاعبة فى سن الطفولة فضلاً عن تواجدهم فى منافسات مقامة خارج مصر الأمر الذى يقتضي معه توقيع أقصى العقوبات التي تقررها اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر درءاً لعدم تكرار مثل تلك الأفعال مستقبلاً.

كما شدد الوزير على ضرورة قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بالتعميم على الاتحادات الرياضية بالاضطلاع بدورها فى التنبيه على كافة المنتسبين لها من مجال إدارات وفنيين وإداريين بالعمل فى إطار الروح الرياضية وما تقرره نصوص اللوائح والقوانين المنظمة للمنافسات والتدريبات والممارسات الرياضية المختلفة