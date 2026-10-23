زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن عبد الرحمن السيد، المرشح المسلم لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، "جهادي متطرف وعنيف".

وتحدث ترامب إلى الصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لدعم الحملات الانتخابية للجمهوريين في ولاية فلوريدا.

وردا على أسئلة بشأن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر على مستوى البلاد، وصف ترامب السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بأنه "جهادي متطرف وعنيف".

وادعى ترامب أن السيد لا مكان له في الإدارة الأمريكية.

وفي محاولة للتأثير على الناخبين في ميشيغان، أشار ترامب إلى الهوية الإسلامية للسيد، قائلا: "في الواقع، اسمه الأوسط محمد، هل تعلمون ذلك؟ اسمه عبد محمد، إنه محتال، محتال تماما، ولا يمكننا، ولا يمكنكم، إفساح المجال للمحتالين".

وأعرب ترامب بوضوح عن عدم رغبته في رؤية السيد في الكونجرس الأمريكي، قائلا: "هل يمكنكم تخيل هذا الرجل؟ لقد كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وربما لا يزال كذلك".

من جهة أخرى، أعرب ترامب عن ثقته بفوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ولوّح باستخدام حق النقض "الفيتو" في حال عدم تحقق ذلك.

وقال ترامب: "أعتقد أن الجمهوريين سيفوزون، لكن إذا وصلنا إلى طريق مسدود فسأستخدم حق النقض ضد كل شيء، ثم يأتي الديمقراطيون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق، وعندها سنحل الأمر".

وأضاف: "إذا نظرتم إلى التاريخ، فستجدون أنه إذا حدث وضع كهذا، فإنكم تستخدمون حق النقض، ثم تستخدمونه مرة أخرى، وبعد ذلك يأتون ويقولون: كيف يمكننا حل هذه المسألة؟ وعندها تتوصلون إلى اتفاق".

الانتخابات التمهيدية في ميشيغان

وكان السيد، المنحدر من أصول مصرية، قد فاز في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت في 5 أغسطس لتحديد مرشح الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر بالولايات المتحدة.

وتغلب السيد على منافسته هايلي ستيفنز، عضو مجلس النواب الأمريكي، ليحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن الولاية.