بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة المريخ بنتيو في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، غدًا السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف بيراميدز منافسه على استاد الدفاع الجوي، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بالعاصمة جوبا بهدف دون رد، سجله محمود صابر، ليضع الفريق المصري قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب.

وضمت قائمة بيراميدز 23 لاعبًا، هم: أحمد الشناوي وحازم جمال وزياد هيثم في حراسة المرمى، وأحمد سامي ومحمد الشيبي وخالد عوض وكريم حافظ في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، اختار موكوينا كلًا من محمود صابر وأحمد عبد القادر ومصطفى فتحي ومهند لاشين ومحمود زلاكة ووليد الكرتي وعبد الرحمن مجدي وناصر ماهر وأحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو وحامد حمدان وعودة فاخوري وأحمد فوزي.

وضمت القائمة في خط الهجوم أحمد ندير بن بو علي ويوسف أوباما ودودو الجباس.

ويفتقد بيراميدز خدمات محمود مرعي، بعد طرده لحصوله على إنذارين خلال مباراة الذهاب، إلى جانب إياد العسقلاني، الذي يغيب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتاج بيراميدز إلى التعادل أو الفوز في مواجهة الإياب لضمان التأهل إلى دور المجموعات، فيما يتعين على المريخ بنتيو تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته في لقاء الذهاب والإبقاء على آماله في مواصلة المشوار القاري.