جوتيريش: الالتزام بالقانون الدولي السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام يمر عبر الالتزام بالقانون الدولي، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبذل جهود فعالة من أجل إيجاد حلول سياسية.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها جوتيريش إلى "مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة"، الذي ينظم تحت رعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تحت عنوان "شراكات من أجل السلام وآفاق جديدة: الوساطة في عالم متغير".

وأشار جوتيريش إلى أن النزاعات في مختلف أنحاء العالم تتزايد، وتصبح أكثر فتكاً وتعقيداً، فيما تزداد صعوبة حلها.

وقال: "نشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وتطورات تكنولوجية تتسارع دون ضوابط، وأزمة مناخية تتفاقم، فضلًا عن مناخ قاتم تخلقه حالة الإفلات من العقاب، ما يدفع العنف والمعاناة إلى مستويات لا تُحتمل".

وأضاف جوتيريش أن "السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام يمر عبر الالتزام بالقانون الدولي، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبذل جهود فعالة من أجل إيجاد حلول سياسية".

وأوضح أن هذه العملية تشمل إيجاد مسارات مناسبة للحل، وإفساح المجال للحوار والدبلوماسية، وتطوير تدابير بناء الثقة، والوساطة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، والتفاوض بشأن تسويات سياسية أشمل.

ولفت جوتيريش إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للتفكير في كيفية استخدام هذه الأدوات بفاعلية أكبر في عالم متغير.

وقال: "دعونا نظهر إرادتنا السياسية معاً، ونُسكت الأسلحة، ونوقف الموت، ونبني عالماً يسوده السلام للجميع".

وتستضيف إسطنبول الجمعة والسبت "مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة"، برعاية وزير الخارجية التركي، وبمشاركة خبراء ودبلوماسيين وأكاديميين من عدة دول.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "شراكات من أجل السلام ورؤى جديدة: الوساطة في عالم متغير"، بمشاركة مسؤولين على المستوى الوزاري، وأمناء عامين وممثلين رفيعي المستوى عن منظمات دولية، بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي.

ويجمع المؤتمر نحو 200 مسؤول رفيع المستوى وخبير ودبلوماسي وأكاديمي وممثل عن مراكز الفكر من بلدان مختلفة، ممن لهم إسهامات بارزة في مجال الوساطة وتسوية النزاعات.