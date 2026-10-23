لوفتهانزا تلغي رحلات دبي مجددا بسبب التوقعات الأمنية في الشرق الأوسط

أزالت مجموعة لوفتهانزا، اليوم الجمعة، محطة دبي من جدول رحلاتها مرة أخرى وذلك قبيل موعد استئناف الرحلات مباشرةً، بسبب ماوصفته بـ"الوضع الراهن والتوقعات الأمنية في الشرق الأوسط".

وكانت شركتا المجموعة، لوفتهانزا وسويس، تعتزمان استئناف الرحلات إلى دبي في 25 أكتوبر الجاري، مع بدء الجدول الشتوي، وكان من المقرر أن تحذو حذوهما يورو وينجز، الشركة التابعة للمجموعة العاملة في الرحلات المباشرة من نقطة إلى نقطة، في أول نوفمبر المقبل.

وكانت يورو وينجز قد ألغت بالفعل رحلات دبي المخطط لها من شتوتجارت وكولونيا/بون قبل أيام قليلة، وإن كانت قد أرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. والآن، أُسقطت أيضا من جدولها الرحلات اليومية من برلين.

وتستهدف لوفتهانزا استئناف رحلاتها إلى دبي في 25 نوفمبر المقبل، بعد أن تم تعليقها في مارس الماضي بسبب الحرب الإيرانية.