قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن الجهاز المصرفي "صمد تحمل كل الصدمات الموجودة حتى الآن"، موضحا أن معيار كفاية رأس المال الخاص بالسلامة المالية، البالغ 19.4% يتجاوز المعدلات المتعارف عليها بنحو 7 إلى 8%، فضلا عن تحقيق عائد مرتفع على متوسط الأصول بلغ 2.6%.

وأضاف خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026"، أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في البنوك تراجعت لتسجل 1.8% فقط مقارنة بمعدلات تتراوح بين 3 إلى 5% أو أكثر في دول أخرى.

ونوه بأن نحو 87% من هذه القروض مغطى بمخصصات مالية للتعامل مع أي مخاطر، لافتا إلى نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 68.9% في يونيو 2026 من 48.6% في يونيو 2022.

ولفت إلى التوسع التكنولوجي في القطاع المصرفي، وترخيص وتشغيل بنك أو اثنين من البنوك الرقمية خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى تنفيذ تطوير الرقابة والإشراف التكنولوجي وتأسيس صناديق متخصصة للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق تطبيق إنستاباي، والوصول للملامح الأخيرة لإطلاق "الهوية المالية الرقمية" لإلغاء المعاملات الورقية وطلب الحضور للفروع وفتح الحسابات، بجانب مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى إطلاق البنك لبرنامج بكالوريوس العلوم المصرفية منذ عام ونصف، إلى جانب تأسيس أكاديمية رقمية تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي .

وأكد استهداف الوصول بنسبة الشمول المالي إلى 82.5% بحلول عام 2030، موضحا أن الجهود تمتد للمصريين بالخارج لدعم تحويلاتهم التي تعد "أكبر مورد للعملة" أو منافسا أول للصادرات بقيمة تحويلات 47 مليار دولار، عبر إتاحة تطبيق "إنستاباي" في بعض الدول، وفتح الحسابات عن بُعد بالتعاون مع السفارات، والعمل على رقمنة منظومة التحويلات.