نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

أعلن النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، دعمه للسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، قبل يومين من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي قد أعلن سابقا دعمه لوالد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرا إلى أنه يتشارك معه "قيما مماثلة"، وفق وكالة فرانس برس.

ولم يعلّق نيمار على الحملة الانتخابية هذا العام، لكنه ظهر الجمعة في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى جانب النائب المؤيد لبولسونارو نيكولاس فيريرا.

وسأل فيريرا نيمار: "ما رقم قميصك عندما كنت تلعب مع برشلونة؟ كان الرقم 11. وكم يساوي 11 زائد 11؟"، قبل أن يوجّه الكاميرا نحو النجم البرازيلي الذي أشار بأصابعه إلى الرقم 22، وهو الرقم المخصص لفلافيو بولسونارو على ورقة الاقتراع.

وأضاف فيريرا، أحد أبرز وجوه اليمين البرازيلي في البرلمان، غامزا بعينه: "الأمر لا يتعلق بالسياسة، نحن نتحدث عن كرة القدم فقط".

وكان نيمار قد أنهى مسيرته الدولية في يوليو الماضي، عقب خسارة البرازيل أمام النروج في كأس العالم، فيما يواصل اللعب مع نادي سانتوس البرازيلي.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين لولا وبولسونارو، إذ تشير إلى تعادلهما إحصائيا قبل تصويت الأحد.