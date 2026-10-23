إحالة متهمين بالتعدي على طالبتين داخل مياه البحر في الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة في الإسكندرية، شخصين، "عامل حرفي وآخر فني" إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لبدء محاكمتهما بتهمة التعدي على طالبتين، أثناء وجودهما داخل مياه البحر على أحد شواطئ منطقة الهانوفيل.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 34279 لسنة 2026 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باتهام شخصين بالتعدي على المجني عليهما أثناء وجودهما داخل البحر.

وجاء في التحقيقات أنه أثناء وجود المجني عليها الأولى، "ج.و.ر"، 14 عامًا، برفقة والدتها، استغل المتهمان ابتعادها عن أنظار الموجودين، وتعديا عليها بملامسة أجزاء من جسدها، ما دفعها إلى إبلاغ والدتها بالواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها الثانية "م.ع.ح"، 17 عامًا، فوجئت أثناء ممارستها السباحة باقتراب أحد المتهمين منها وتحدثه إليها، وطلبه هاتفها، قبل أن يفاجئها المتهم الآخر بالإمساك بجسدها، فأبلغت والدتها بما حدث.

وعقب استغاثة الطالبتين، تمكن عدد من الأهالي من ضبط المتهمين وتسليمهما إلى الشرطة، وبتحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيق، إلى أن اتخذت قرارها المُتقدم.