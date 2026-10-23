أعاد الهجوم على مشيعين عند كنيسة في منطقة حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، إلى الأذهان اعتداءات إرهابية شهدها الأردن خلال العقدين الماضيين، وعمليات أمنية نفذتها السلطات لمواجهة خلايا مسلحة وملاحقة منفذي الهجمات.

وفيما يلي تسلسل زمني لـ10 اعتداءات ومحطات أمنية مرتبطة بها، استنادًا إلى بيانات ومصادر رسمية:

* 9 نوفمبر 2005: تفجيرات فنادق عمّان

استهدفت تفجيرات ثلاثة فنادق في العاصمة، هي "راديسون ساس" و"غراند حياة" و"دايز إن"، وأوقعت 60 قتيلًا ونحو 200 مصاب من الأردنيين والأجانب.

* 4 سبتمبر 2006: إطلاق النار على سياح في عمّان

استهدف إطلاق نار مجموعة من السياح الأجانب أمام المدرج الروماني وسط العاصمة، ما أدى إلى مقتل سائح وإصابة خمسة سياح آخرين.

* 1 مارس 2016: مواجهة خلية إربد

نفذت قوة أمنية وعسكرية عملية ضد خلية إرهابية في مدينة إربد، شمالي الأردن، أسفرت عن مقتل النقيب راشد الزيود وسبعة مسلحين.

* 6 يونيو 2016: الهجوم على مكتب مخابرات البقعة

أودى هجوم مسلح على مكتب دائرة المخابرات العامة في منطقة البقعة، شمالي عمّان، بحياة خمسة من العاملين فيه، صباح أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت السلطات لاحقًا القبض على المنفذ، وأصدرت محكمة أمن الدولة حكمًا بإعدامه.

* 21 يونيو 2016: تفجير الركبان

استهدفت سيارة مفخخة موقعًا للقوات الأردنية قرب الساتر الترابي المقابل لمخيم الركبان على الحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين وإصابة 15 آخرين.

* 18 ديسمبر 2016: هجوم الكرك والقلعة

أودى الهجوم بحياة عشرة أشخاص، هم سبعة من أفراد الأمن والدرك، ومواطنان أردنيان، وسائحة كندية، كما أسفر عن إصابة 34 شخصًا.

وتوزعت الإصابات على 11 من أفراد الأمن العام، وأربعة من الدرك، و17 مواطنًا، وشخصين أجنبيين.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار على قوة أمنية في منطقة القطرانة، قبل انتقال المهاجمين إلى مدينة الكرك وتحصنهم داخل قلعتها التاريخية.

وانتهت العملية بمقتل المهاجمين الأربعة وإنقاذ أشخاص كانوا داخل القلعة.

* 10 أغسطس 2018: تفجير الفحيص

استهدفت عبوة ناسفة دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام قرب مهرجان الفحيص، غربي عمّان، ما أدى في البداية إلى مقتل أحد أفراد الدرك وإصابة ستة آخرين.

وتوفي لاحقًا أحد المصابين من رجال الأمن متأثرًا بجروحه، لترتفع حصيلة القتلى إلى شخصين.

* 11 و12 أغسطس 2018: مواجهة خلية السلط

قادت متابعة تفجير الفحيص إلى مداهمة خلية في مدينة السلط، حيث أطلق أفرادها النار على القوة الأمنية وفجّروا المبنى الذي تحصنوا فيه.

وأعلنت الحكومة انتهاء العملية بمقتل أربعة من أفراد القوة الأمنية المشتركة وثلاثة من أفراد الخلية، وإلقاء القبض على خمسة آخرين، فيما أُصيب عسكريون ومدنيون.

وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات كشفت عن مخططات لاستهداف مواقع أمنية وتجمعات شعبية، كما جرى ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة مدفونة في إحدى مناطق السلط.

* 15 ديسمبر 2022: إطلاق نار في بلدة الحسينية

أثناء تعامل قوات الأمن مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، جنوبي البلاد، تعرضت القوة الأمنية لإطلاق نار مباشر، ما أسفر عن مقتل الضابط عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، برصاصة في الرأس، وإصابة ضابطين آخرين.

وفي 19 من الشهر ذاته، قُتل ثلاثة من أفراد الأمن العام وأُصيب خمسة آخرون خلال مداهمة المشتبه به في قتل الدلابيح.

وأسفرت المداهمة عن مقتل المشتبه به، الذي وصفه بيان لمجلس الوزراء بأنه من أصحاب الفكر التكفيري، وإلقاء القبض على عدد ممن قاوموا أفراد الأمن.

* 23 أكتوبر 2026: هجوم كنيسة القديس جاورجيوس

استهدف إطلاق نار مشيعين عند كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك، وأعلنت مديرية الأمن العام أن إجمالي الحالات التي وصلت إلى المستشفيات بلغ 34 حالة، بينها سبع وفيات و27 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج.

ووصف وزير الداخلية مازن الفراية الاعتداء بأنه عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدًا استمرار ملاحقة الجناة، وأنه لا يزال من المبكر الحديث عن هوياتهم وارتباطاتهم.