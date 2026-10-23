حسين الهنداوي: اختلاف حسابات الدول العربية لا يمنع التوصل إلى تفاهمات مشتركة

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اختلاف الحسابات والأهداف الخاصة بالدول العربية يمثل أحد التحديات أمام العمل العربي المشترك.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن أولويات الدول ومصالحها قد تتباين في بعض الملفات، بينما تلتقي في ملفات أخرى.

وأوضح أن تجاوز الخلافات بين الدول العربية يبدأ بمحاولة فهم كل طرف لمواقف الطرف الآخر، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة تسمح بتقريب وجهات النظر.

وأكد أن الحوار المستمر يمثل أداة أساسية للوصول إلى تفاهمات بشأن القضايا المشتركة، مشيراً إلى أن اختلاف المصالح لا يعني بالضرورة استحالة التعاون، بل يتطلب البحث عن صيغ توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف.

وأشار الهنداوي إلى أن تعزيز العمل العربي المشترك يستلزم الانفتاح على وجهات النظر المختلفة، والتعامل مع التباينات من خلال التفاهم والحوار، بما يساعد على تحديد مجالات التعاون الممكنة وتقليل تأثير الخلافات على العلاقات بين الدول.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن الوصول إلى تفاهمات عربية مشتركة أمر ممكن، معتبراً أن استمرار الحوار والاستعداد لتفهم مواقف الآخرين يمثلان مدخلاً مهماً لتجاوز العقبات وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية.