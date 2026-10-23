حمزة عبد الكريم يترقب إنجازًا تاريخيًا في أول كلاسيكو أمام ريال مدريد

سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على حمزة عبد الكريم، قبل مواجهة برشلونة وريال مدريد، المقررة الأحد المقبل على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وذكرت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم يأتي ضمن ستة لاعبين في برشلونة يترقبون خوض الكلاسيكو للمرة الأولى، إلى جانب تشافي إسبارت ورودري وأنتوني جوردون وكريم أديمي وجابرييل جيسوس.

وأشارت إلى أن تسجيل حمزة هدفًا في ظهوره الأول أمام ريال مدريد سيضعه ضمن قائمة مميزة من لاعبي برشلونة الذين هزوا شباك الغريم التقليدي في أول كلاسيكو لهم منذ بداية القرن الحالي، والتي تضم أسماء بارزة مثل صامويل إيتو ورونالدينيو وليونيل ميسي ونيمار.

وشهدت مواجهات الكلاسيكو عبر السنوات تألق عدد من نجوم برشلونة في ظهورهم الأول، إذ سجل إيتو ورونالدينيو خلال الفوز بثلاثية نظيفة في موسم 2004-2005، فيما أحرز ميسي ثلاثة أهداف في تعادل الفريقين 3-3 بموسم 2006-2007.

كما ضمت القائمة نيمار وفيران توريس، الذي سجل في فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة عام 2024.