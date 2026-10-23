فرق البحث تعثر على جثتي متسلقين يابانيين مفقودين في نيبال

أعلنت الشرطة العثور على جثتي متسلقين يابانيين فقدا منذ 15 أكتوبر، وذلك بعدما عثر فريق البحث على الجثتين في جبل جانجابورنا اليوم الجمعة.

وقال موهان جايرو، مفتش الشرطة في منطقة مانانج، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "تم العثور على جثتيهما خلال عملية بحث جوي صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهما إلى كاتماندو".

ويبلغ ارتفاع جبل جانجابورنا 7140 مترا، ويقع في منطقة أنابورنا في نيبال، بالقرب من الحدود مع إقليم التبت.

وأوضح فيجاي شارما، الذي يعمل بوكالة "كوزمو أدفنتشر" التي نظمت الرحلة ومقرها كاتماندو، لـ (د ب أ) ، أنه تم العثور على جثتي المتسلقين، / 40 و25 عاما، على ارتفاع نحو 6300 متر في الجانب الجنوبي من القمة.

وأضاف شارما: "كانا قد اصطحبا دليلا إلى معسكر القاعدة، ثم شرعا في التسلق منفردين وفق أسلوب التسلق الألبي. ويمكن تسلق القمة من جانبين، عبر منطقتي كاسكي ومانانج، وقد حاولا بلوغها من جهة مانانج. ويبدو أنهما تعرضا لانهيار ثلجي وسقطا".