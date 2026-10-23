استشهاد 5 فلسطينيين وإصابات بنيران إسرائيلية في غزة

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استشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء غارات جوية وإطلاق نار من آليات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، بأن "شهيدين سقطا في استهداف بطائرة مسيّرة لحي النصر غربي مدينة غزة"، مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين معظمهم بجروح حرجة، جراء الاستهداف.

وكشفت عن "استُشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت دراجة هوائية في شارع القبة غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، وقصف استهدف منطقة جباليا البلد شمالي غزة".

وذكرت مصادر طبية، أن "طفلا استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال مساء أمس وسط مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وأطلقت آليات إسرائيلية النار شرقي خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، كما أطلقت قوات إسرائيلية النار شمال شرقي مخيم البريج.

وشهدت مناطق شمالي مدينة غزة عمليات نسف، إذ فجّرت قوات إسرائيلية مباني في منطقة تل الزعتر، بالتزامن مع عمليتي نسف لما تبقى من منازل المواطنين شرقي مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي المدينة.