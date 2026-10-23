نقل كومباني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لفينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بعدما جرى نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، اليوم الجمعة.

ويعاني المدرب البلجيكي منذ أيام من عدوى فيروسية، إلى جانب مشكلات في منطقة الفخذ، تسببت في صعوبة حركته وعدم قدرته على الوقوف أو صعود السلالم بشكل طبيعي.

وكانت الحالة الصحية لكومباني قد أثارت القلق قبل مواجهة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتولى مساعده آرون دانكس مهمة الظهور أمام وسائل الإعلام.

ورغم الأعراض التي كان يعاني منها، تواجد كومباني على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ خلال مواجهة أرسنال، التي انتهت بالتعادل 2-2 مساء الأربعاء.

ولم تكشف التقارير حتى الآن عن تفاصيل الفحوصات التي يخضع لها كومباني داخل المستشفى، كما لم يصدر موقف رسمي يحدد طبيعة حالته الصحية أو مدى خطورتها.

ولا يزال موقف المدرب البلجيكي من قيادة بايرن ميونخ خلال المباريات المقبلة غير واضح، في انتظار ظهور مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية.