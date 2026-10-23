أيمن عبدالعزيز يكشف كواليس مفاوضات الخطيب لضمه إلى الأهلي

كشف أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق والمدرب العام الحالي لفريق مودرن سبورت، عن كواليس مفاوضات سابقة جمعته بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء خلال مسيرته الكروية.

وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن»، إن محمود الخطيب دخل في مفاوضات معه لإقناعه بالانضمام إلى الأهلي، في خطوة كانت من الممكن أن تغير وجهته الكروية.

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه فضّل الانتقال إلى القلعة البيضاء بدلًا من ارتداء قميص الأهلي، رغم المفاوضات التي جرت معه من جانب الخطيب، ليحسم قراره بالانضمام إلى الزمالك.

وتسلط تصريحات أيمن عبدالعزيز الضوء على إحدى المحطات المهمة في مسيرته الكروية، كاشفةً عن تفاصيل المفاوضات التي جمعته بالأهلي، قبل أن يستقر اختياره على تمثيل الغريم التقليدي الزمالك.