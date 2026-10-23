الرئاسة الفلسطينية تدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".

وأكدت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، رفض دولة فلسطين المطلق لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة، وتشكل اعتداء على القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.

وشددت على أن "استهداف دور العبادة والمواطنين الأبرياء جريمة مدانة ومرفوضة، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتتعارض مع تعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح والمحبة والتآخي واحترام كرامة الإنسان".

وأشارت إلى أن "هذه الجريمة لن تنال من وحدة الشعب الأردني الشقيق وتماسكه، ولن تنجح في بث الفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد"، لافتة إلى أن "التلاحم بين المسلمين والمسيحيين، والتمسك بقيم العيش المشترك، يشكلان ركيزة أساسية في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بكل أشكاله".

وأعربت الرئاسة عن ثقتها بقدرة المملكة الأردنية ومؤسساتها المختصة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، بما يضمن محاسبتهم وفق القانون، ويحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

وكان الأمن الأردني أعلن أن الحادثة التي نفذها مجهولون في محافظة الكرك أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 27 آخرين.