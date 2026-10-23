أوكرانيا: القيود المفروضة على خدمة ستارلينك لا تزال قائمة رغم تصريحات ترامب

قال الجيش الأوكراني إن القيود المفروضة على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لا تزال سارية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

ونقلت عدة وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر في وزارة الدفاع قولها إنه لم يرد أي تأكيد على انتهاء تقييد سرعة الخدمة.

وأدلى مستشار الرئيس الأوكراني، سيرهي بيسكريستنوف، بتصريحات مماثلة، قائلا إنه رغم تحسن اتصالات ستارلينك في حالات محدودة، فإن ذلك يُرجح أن يكون ناجما عن خوارزميات شركة سبيس إكس.

وأضاف في منشور على "فيسبوك": "لا نرصد في الوقت الراهن أي مؤشرات على رفع القيود المفروضة على ستارلينك."

وكان ترامب قد أعلن في واشنطن، أمس الخميس، أن إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، رفع القيود المفروضة على الخدمة.

ومنذ الأسبوع الماضي، يواجه الجيش الأوكراني أعطالا في اتصالات خدمة ستارلينك عندما تتجاوز سرعة الطائرات المسيرة 160 كيلومترا في الساعة.