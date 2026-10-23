ضياء السيد: الأهلي يعيش مرحلة الشك والأزمة بين المدرب واللاعبين

انتقد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر الأسبق، الأداء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع النتائج والمستوى الفني تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وقال ضياء السيد، خلال ظهوره في برنامج «ستاد مصر»، الذي يقدمه عبدالرحمن طارق، إن الأهلي انتقل من مرحلة الدعم والمساندة إلى مرحلة الشك، بسبب تراجع الأداء والنتائج السلبية التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وأرجع السيد جانبًا من تراجع مستوى المارد الأحمر إلى طريقة إدارة الحسين عموتة للمباريات، منتقدًا النهج الذي يتبعه المدرب بعد تقدم الفريق في النتيجة، معتبرًا أن ذلك يؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف أن الأهلي بات يلعب بالشخصية الفنية التي يفرضها عموتة، بدلًا من الشخصية المعروفة عن النادي، والتي تقوم على مواصلة الضغط الهجومي والسعي إلى تسجيل المزيد من الأهداف، حتى بعد التقدم في النتيجة.

وتأتي تصريحات ضياء السيد في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني ولاعبي الأهلي، مع تزايد المطالب بتحسين الأداء واستعادة النتائج الإيجابية، بما يتناسب مع طموحات جماهير القلعة الحمراء.