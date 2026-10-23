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أعلن مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة عند كنيسة حمود بمحافظة الكرك (جنوب) إلى 7 قتلى و34 مصابا، فيما أكد وزير الداخلية مازن الفراية مواصلة الجهود الأمنية للوصول إلى الجناة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولون أردنيون في الكرك، لعرض مستجدات الهجوم، بعدما كانت حصيلة سابقة للأمن العام أفادت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وقال الفراية إن الأردن تعرض لعملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، واصفا الهجوم بأنه "عمل فظيع" و"مدان بكافة تفاصيله".

وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.

وشدد الفراية على أنه "من المبكر الحديث عن الجناة وارتباطاتهم"، في ظل استمرار التحقيقات.

وأضاف أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل".

وأعرب الفراية عن تعازيه لذوي الضحايا وأهالي قرية حمود ومحافظة الكرك والأردنيين عامة، ومتمنيا الشفاء للمصابين.

وأوضح أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة، بما يشمل نقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتعهد بأن الحكومة ستبذل كل ما يلزم لمساعدة ذوي الضحايا على تجاوز "هذه المحنة والظرف الصعب".

ووصف الفراية منفذي الهجوم بأنهم مجموعة "لا تمت للقيم الإنسانية بصلة بأي شكل من الأشكال".

وأكد أن الاعتداء لن يزيد الأردنيين إلا تصميما على نبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وفي وقت سابق الجمعة، توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمواجهة الهجوم "بأشد العقوبات"، مؤكدا وحدة الأردنيين في مواجهة الإرهاب.

وقال الملك، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وأضاف: "دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد".

كما أعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن رئيس الوزراء يترأس اجتماعا أمنيا في مبنى محافظة الكرك، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تعامل الأجهزة المختصة مع الهجوم.