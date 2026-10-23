النصر يعبر الفيصلي بثلاثية ويشعل صراع الصدارة مع القادسية في دوري روشن

حقق فريق النصر السعودي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل العالمي مطاردة القادسية على صدارة جدول الترتيب.

وبدأ النصر المباراة بقوة، ونجح عبدالله الحمدان في افتتاح التسجيل مبكرًا، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، ليمنح فريقه الأفضلية خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم النصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يتمكن الفيصلي من تقليص الفارق عن طريق الكونغولي ثيو بوجوندا، الذي هز الشباك في الدقيقة 66.

ولم ينتظر النصر طويلًا لاستعادة فارق الهدفين، حيث نجح البرازيلي أنجيلو جابرييل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 79، ليؤمن انتصار فريقه ويحسم النقاط الثلاث لصالح العالمي.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متساويًا في النقاط مع القادسية متصدر المسابقة، ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف، ليشتعل الصراع على قمة الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد الفيصلي عند 7 نقاط، ليستقر في المركز الخامس عشر، ويواصل معاناته في جدول ترتيب البطولة مع سعيه لتحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.