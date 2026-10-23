العاهل الأردني: سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات.

وقال الملك عبد الله، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم: "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وأضاف، أن "جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين".

وأكد أن "دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد".

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن أعداد الوفيات والإصابات جراء الحادث الذي وقع خلال جنازة في محافظة الكرك، مبينًا أن الحادث أسفر عن ستة وفيات و28 إصابة.ذ