دي زيربي يحسم موقف مرموش من مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كشف الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، موقف عمر مرموش من مواجهة تشيلسي، المقرر إقامتها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وأكد دي زيربي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جاهزية مرموش للمشاركة، بعدما أثار استبداله في الدقائق الأخيرة من مواجهة كوفنتري سيتي الماضية بعض التساؤلات بشأن حالته البدنية.

وقال مدرب توتنهام، في تصريحات نقلتها شبكة «فوتبول لندن» الإنجليزية: «بيدرو عاد، وروبرتسون متاح، ومرموش في حالة جيدة، وكذلك سولانكي، بينما سيغيب بيرجفال وسافينيو، ولا توجد غيابات أخرى».

وكان مرموش قد سجل هدفه الأول بقميص توتنهام خلال الفوز على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 87، ليحقق الفريق انتصاره الأول هذا الموسم.

وتطرق دي زيربي إلى الخيارات الهجومية المتاحة أمامه، في ظل الشكوك المحيطة بجاهزية جيمس ماديسون، موضحًا أن اللاعب لم يتدرب مع الفريق خلال الأيام الثلاثة الأولى، وأن موقفه من المشاركة أمام تشيلسي لم يُحسم بعد.

وأضاف المدرب الإيطالي: «يمكننا الاعتماد على تيل أو مرموش أو جالاجير»، مشددًا على أنه لا يرغب في المجازفة بلاعبيه، في ظل تزايد الإصابات التي تشهدها كرة القدم الأوروبية.

ويحل توتنهام ضيفًا على تشيلسي بملعب «ستامفورد بريدج»، مساء السبت، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.