مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح بفرنسا

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الجمعة، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح وقع بمدينة تراب في إقليم إيفلين (شمال).

وعبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، كشف لوكورنو، أن منفذ الهجوم أُلقي القبض عليه وجرى توقيفه.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المعنية جرى حشدها للتعامل مع الحادث.

كما أعلن أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تجري تحقيقات بشأن الواقعة.

من جانبه، قال وزير الداخلية لوران نونيز، الذي وصل إلى مكان الحادث، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين ارتفع إلى 5، موضحا أن حالة 3 منهم خطيرة للغاية.

ووصف نونيز الحادث بأنه "عمل إرهابي واضح، وفعل بالغ الخطورة"، مؤكدًا استمرار التحقيقات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصًا أطلق النار على المارة من داخل سيارة في مدينة تراب.

وأفادت المعلومات المتاحة بإصابة طفلة تبلغ 12 عامًا، و3 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و29 و47 عامًا، فيما لم تُكشف على الفور تفاصيل بشأن المصاب الخامس.