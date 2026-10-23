البيت الأبيض: ميلانيا ترامب ساهمت في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوليشكي الأوكرانية التي تحتلها روسيا

أعلن البيت الأبيض أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب ساهمت في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في بلدة أوليشكي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

ومن المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في البلدة في 29 أكتوبر.

وقال البيت الأبيض إن السيدة الأولى هي التي أطلقت المباحثات، وإنها عملت مع ممثل عنها بشكل مباشر مع القيادتين الروسية والأوكرانية لتحديد شروط وقف إطلاق النار.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فوري من الحكومتين الأوكرانية أو الروسية.

وجعلت ميلانيا ترامب من قضية الأطفال في مناطق النزاع إحدى القضايا البارزة في فترة ولايتها كسيدة أولى، حيث استضافت اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع في وقت سابق من العام الجاري.

كما كتبت خطابا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفة شخصية سعيا وراء لم شمل الأطفال المشردين بسبب الحرب مع عائلاتهم.

وقد عانى السكان من نقص الإمدادات الغذائية والطبية على مدى أشهر في أوليشكي، الواقعة على نهر دنيبرو الذي يفصل القوات الأوكرانية عن القوات الروسية المحتلة للبلدة.

ويشار إلى أنه لا توجد كهرباء ولا تدفئة ولا مياه جارية في البلدة ، والطرق المؤدية منها تنتشر بها الألغام والسيارات المحترقة، فيما تحلق المسيرات بشكل مستمر فوق أجوائها.

واستولت القوات الروسية على أوليشكي التي كان يقطنها نحو 24 ألف نسمة في اليوم الأول من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وطالبت أوكرانيا بشكل متكرر إبرام وقف إطلاق نار محلي لتنظيم عمليات لإجلاء السكان.

ولكن روسيا، التي يلزمها القانون الدولي بوصفها قوة احتلال بضمان حصول المدنيين الخاضعين لسيطرتها على ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، فلم تقدم أي التزام بهذا الشأن.