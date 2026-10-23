هشام نصر يكشف تفاصيل خطة الزمالك لفرع أسيوط الجديدة

أكد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، نجاح مجلس إدارة النادي في الحصول على خطاب تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 فدانًا بمدينة أسيوط الجديدة، تمهيدًا لإنشاء فرع جديد للنادي، في إطار خطة التوسع وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد المستدامة.

وقال هشام نصر: «أخيرًا، وبعد مجهود كبير، نجح مجلس إدارة الزمالك، تحت قيادة الكابتن حسين لبيب، في الحصول على خطاب تخصيص أرض الزمالك في أسيوط الجديدة، بعد فترة طويلة توقف خلالها ملف التخصيص، عقب أزمة سحب أرض أكتوبر، لكننا تمكنا من حل المشكلة بفضل الجهد والمثابرة والعمل المستمر».

وأضاف: «نجحنا في الوصول إلى اتفاق مع أحد المستثمرين، بما يعود بأكبر فائدة على نادي الزمالك، على أن تكون العوائد لصالح النادي، وهو ما يتماشى مع خطتنا لتنمية الموارد المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصول الزمالك».

وأردف: «أوجه الشكر إلى وزارة الإسكان، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، ونائب الوزير وليد عباس، والدكتور إسلام حسن، على تعاونهم مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة».

وتابع نائب رئيس الزمالك: «كنا من أوائل من بادروا بطرح أفكار استثمارية لتطوير الأندية وتنمية مواردها في الأقاليم، ونعد جماهير وأعضاء الزمالك في مختلف أنحاء مصر بمزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء فروع جديدة».

واختتم المهندس هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك يواصل العمل على تنفيذ خطته لتوفير موارد مستدامة للنادي، بما يدعم خطط التطوير والتوسع ويحقق تطلعات جماهيره وأعضائه.