استطلاع للرأي: زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تتصدر سباق الرئاسة الفرنسية 2027

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "هاريس إنتراكتيف" لصالح قناتي "إم 6" و"آر تي إل" الفرنسيتين، عن تصدر مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، نوايا التصويت في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، في حين أظهرت النتائج إمكانية تأهل جان لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، إلى الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمامها بفارق كبير.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر الجاري، تتراوح نسبة نوايا التصويت لميلانشون في الجولة الأولى بين 17% و19%، متقدمًا على رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، الذي يحصل على ما بين 13% و16%، والنائب بالبرلمان الأوروبي رافاييل جلوكسمان، الذي تتراوح نسبته بين 12% و14%.

في المقابل، تتصدر لوبان السباق بفارق واضح، مع حصولها على ما بين 33% و35% من نوايا التصويت، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

لوبان تتفوق على ميلانشون في الجولة الثانية

وعلى الرغم من إمكانية تأهل ميلانشون إلى الجولة الثانية في السيناريوهات التي اختبرها الاستطلاع، فإنه يواجه هزيمة واسعة أمام لوبان، التي يُتوقع أن تحصد نحو 70% من الأصوات، مقابل 30% لمنافسها.

وذكرت إذاعة "إر تي إل" الفرنسية أن هذا الفارق يعزى، إلى ضعف انتقال أصوات الناخبين من المرشحين المستبعدين إلى ميلانشون في الجولة الثانية، ما يحد من قدرته على توسيع قاعدة التأييد خارج أنصاره.

وتأتي هذه النتائج في سياق سياسي فرنسي يتجه نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وسط استمرار التنافس بين التيارات السياسية المختلفة، فيما تشير أرقام الاستطلاع إلى تقدم لوبان في نوايا التصويت، مع بقاء النتائج الفعلية رهينة تطورات الحملة الانتخابية ومواقف الناخبين.