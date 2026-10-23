تراجع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي

تشهد واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تراجعا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث تستقبل القارة فصل الشتاء الجديد بمخزونات غاز منخفضة بنسبة كبيرة عن المعتاد، مما يفاقم المخاوف بشأن الإمدادات خلال موسم ذروة الطلب.

وتشير بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم ارتفاع واردات أكتوبر الحالي، عن الشهر السابق، لا تزال دون مستويات العام الماضي، وذلك على الرغم من أنها تشهد عادةً قفزة في مثل هذا الوقت من السنة. وتقدر شركة كبلر للبيانات الملاحية أن هذا النقص بنحو 11% سنويا بحلول نهاية أكتوبر.

ويثير ضعف تدفقات الغاز إلى أوروبا قلقا خاصا؛ لأن القارة تدخل فصل الشتاء بمخزونات عند أدنى مستوياتها الموسمية، مما يجعلها أكثر اعتمادا على الإمدادات المنقولة بحرا. وهذا يزيد من احتمالية حدوث منافسة مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، في حال أدى الطقس البارد إلى زيادة الطلب في كلتا المنطقتين.

وأشارت بلومبرج إلى أن بوادر هذه المنافسة بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز المسال في السوق العالمية بدأت تظهر بالفعل، حيث غيرت العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال مسارها في منتصف المحيط الأطلسي خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع الأسعار في كل من أوروبا وآسيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. كما تتزايد عمليات تحويل مسار ناقلات النفط مع استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وقال رونالد بينتو، كبير محللي سوق الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة كيبلر: " شهدنا منافسة شديدة على الإمدادات من حوض المحيط الأطلسي، ومع ذلك، تمكنت أوروبا من استيراد حصة كبيرة منها"، مضيفا أن الشحنات القادمة من غرب إفريقيا لا تزال تتجه إلى آسيا.

ومن المتوقع أن تسجل هولندا فقط - وهي أكبر مستورد للغاز المسال في أوروبا خلال الشهر - زيادة في أحجام واردات الشهر مقارنة مقارنة بالعام الماضي، في حين من المتوقع انخفاض واردات فرنسا وإسبانيا بشكل طفيف، بينما تواجه إيطاليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا انخفاضات أكبر.

ويعتبر حدوث موجة برد قوية في أوروبا وآسيا في وقت واحد أكبر خطر يهدد سوق الغاز الطبيعي المدى القريب في موجة برد تضرب أوروبا وآسيا وفقا لمحللي شركة ريستاد إنيرجي للاستشارات. وقال ماثيو أوتينج المحلل بالشركة في مذكرة للعملاء إن الطقس البارد بدأ يصل إلى أجزاء من آسيا، وإذا استمر، "فسيحتاج المشترون الأوروبيون إلى رفع أسعار عروضهم" لشراء شحنات الغاز المسال التي يسعى وراءها المشترون الآسيويون.