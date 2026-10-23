تستعد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار والمعماري أبو بكر خيرت، من خلال حفل موسيقي يحييه الموسيقار عمر خيرت، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على مسرح سيد درويش بمقر الأكاديمية، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، في أمسية فنية تجمع بين الاحتفاء بتاريخ الموسيقى المصرية وتكريم رموزها البارزة، الحفل من إخراج الدكتور عاطف عوض.

وتشهد الفعالية تكريم الموسيقار عمر خيرت بمنحه الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، تقديرًا لمسيرته الموسيقية الحافلة وإسهاماته البارزة في إثراء الموسيقى المصرية والعربية، وما قدمه من أعمال إبداعية تركت بصمة مميزة في وجدان الجمهور على مدار عقود.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل فور فتح باب الحجز، في مؤشر يعكس المكانة الفنية الكبيرة التي يحظى بها الموسيقار عمر خيرت، والاهتمام الجماهيري الواسع بحفلاته الموسيقية.

ويكتسب الحفل أهمية خاصة لتزامنه مع إحياء ذكرى رحيل أبو بكر خيرت، عم الموسيقار عمر خيرت، الذي يُعد أحد الموسيقيين البارزين في مصر، إلى جانب إسهاماته المعمارية ودوره في تأسيس وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية، ومن بينها المعهد العالي للباليه ومعهد الكونسرفتوار، فضلًا عن ارتباط اسمه بتاريخ إنشاء أكاديمية الفنون.

ومن المنتظر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي حققت نجاحًا واسعًا، وارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي، في أمسية تستعيد إرث والده الفني والمعماري، وتحتفي في الوقت نفسه بمسيرته الإبداعية الممتدة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، على تعزيز دورها الثقافي والفني، والاحتفاء بالقامات التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصري، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع الفعاليات الفنية التي تحتضنها الأكاديمية، بما يعزز مكانتها بوصفها أحد أبرز الصروح الأكاديمية والفنية في مصر.