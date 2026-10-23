رودري قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يريد الثأر من برشلونة

تحدث رودري، لاعب برشلونة، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، مؤكدًا صعوبة اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الأحد المقبل على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، والذي يشهد ظهوره الأول في مباريات الكلاسيكو بقميص النادي الكتالوني.

وقال رودري، في تصريحات لشبكة «DAZN»، إن خوض الكلاسيكو يمثل تجربة استثنائية، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تحظى باهتمام عالمي كبير، وتجعل اللاعبين تحت أنظار جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف اللاعب، الذي سبق له اللعب في الدوري الإسباني مع فياريال وأتلتيكو مدريد، أنه يشعر بالسعادة بعد عودته إلى المنافسات المحلية، مؤكدًا أن خوض مباريات بهذا الحجم يمنح اللاعبين تجربة مختلفة.

وعن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، أوضح رودري أن المنافس يمتلك شخصية قوية وفلسفة واضحة، كما يفرض أسلوبه على الفرق التي يتولى تدريبها، ويرفع مستوى التنافسية بين لاعبيه.

وأشار لاعب برشلونة إلى أن ريال مدريد يعتمد أسلوبًا مختلفًا عن فريقه، لكنه شدد على أن الروح التنافسية ستكون حاضرة بقوة في مواجهة الأحد، متوقعًا أن يقدم الفريق الملكي أفضل ما لديه.

ولفت رودري إلى أن ريال مدريد فاز في مباراتين فقط من آخر سبع مواجهات كلاسيكو، معتبرًا أن ذلك سيمنح منافسه دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز واستعادة تفوقه أمام برشلونة.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان لم تؤثر على عقلية الفريق أو طموحاته، مشددًا على تمسك اللاعبين برغبتهم في مواصلة المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة لرودري، الذي يستعد لخوض أول كلاسيكو له بقميص برشلونة، في اختبار مرتقب أمام الغريم التقليدي ضمن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.