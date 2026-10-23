مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

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أدانت مصر، بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين الأبرياء ودور العبادة، مشددة على تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية في مواجهة هذا الحادث الإجرامي، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى صون أمنها واستقرارها.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب المملكة وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجه بالتعازي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وشعب المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على منصة فيسبوك: "أتوجه بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك".

وأضاف: "وإذ أعرب عن إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال الدنيئة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانيّة، فإنني أوكد وقوف مصر بجانب الأردن الشقيق في مواجهة هذا الحادث الآثم، وكافة صور العنف والإرهاب".

وقُتل 7 أشخاص وأصيب 34 آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوب الأردن، حسبما أعلن مدير الأمن العام.

من جانبه، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده ستواجه "العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات"، مضيفا: "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وأكد أن بلاده ستضرب "بيد من حديد من تطاول" عليها، قائلا إن "دم الأردني غال".