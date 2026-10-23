الأمين العام للجامعة العربية: نتضامن مع الأردن في مواجهة الإرهاب

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، وقوف الجامعة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في وجه العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وشدد الأمين العام، في بيان صحفي اليوم، على أن استهداف دور العبادة يشكل عملاً إرهابياً مرفوضاً وجريمةً مدانةً بكل المقاييس، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية، داعياً إلى أهمية التمسك بروح الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والوقوف صفاً واحداً أمام المحاولات الآثمة لبث الفتن والانقسامات ونشر الفوضى.

وأعرب فهمي عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة الأردنية ملكاً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذا العمل الإرهابي، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لأي أعمال تستهدف قيم التعايش السلمي وزعزعة الاستقرار، والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها .

وكان الأمن الأردني أعلن أن الحادثة التي نفذها مجهولون في محافظة الكرك أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين.