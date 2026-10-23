باريس سان جيرمان يخطط لتحصين ديزيريه دوي بعقد جديد حتى 2032

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطواته نحو تمديد عقد نجمه الشاب ديزيريه دوي، في إطار مساعي الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، بعدما قدم اللاعب مستويات لافتة خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما ذكره موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، تستعد إدارة النادي الباريسي لعقد اجتماع مع ممثلي دوي، لبحث إمكانية تمديد تعاقده حتى يونيو 2032، بدلًا من عقده الحالي الذي يمتد حتى يونيو 2029.

وأشار التقرير إلى أن تحرك إدارة باريس سان جيرمان يأتي بناءً على رغبة الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى إلى ضمان استمرار اللاعب ضمن صفوف النادي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية من جانب ديزيريه دوي على تمديد عقده، وهو ما قد يمهد الطريق أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل التعاقد الجديد.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أولمبيك ليون، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، في مباراة مهمة ضمن سباق المنافسة على صدارة المسابقة.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، متساويًا مع أولمبيك ليون المتصدر، ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف.