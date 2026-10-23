كبير المفاوضين الأوكرانيين: وقف إطلاق النار الإنساني المحلي مع روسيا سيبدأ في 27 أكتوبر

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين المشارك في مهمة إنسانية تقودها السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) مساء اليوم الجمعة، إن وقفا محليا لإطلاق النار مع روسيا سيبدأ في 27 أكتوبر، أي قبل يومين من بدء المهمة، وسيستمر عدة أيام.

وتوصل مفاوضون أوكرانيون وروس وأمريكيون، اليوم الجمعة، إلى اتفاق لتقديم مساعدات إنسانية في بلدة أوليشكي في منطقة خيرسون المقسمة بفعل الحرب جنوبي أوكرانيا.

وأكد دميترو لوبينيتس، أمين المظالم الأوكراني وكبير مفاوضي بلاده في المحادثات، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في أنحاء منطقة خيرسون والمناطق المجاورة الضرورية لتنفيذ العملية.

وأضاف أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل نموذجا يُحتذى به في المهمات الإنسانية المستقبلية.