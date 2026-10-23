حسين الهنداوي: مشروع التنوير العربي يبدأ بإعادة التعامل مع الظاهرة الدينية وترسيخ حرية الاعتقاد

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إطلاق مشروع تنويري عربي جديد يتطلب إعادة النظر في كيفية التعامل مع الظاهرة الدينية، بما يضمن مواجهة التعصب والانغلاق والتخلف، دون المساس بحق الأفراد في ممارسة عقائدهم الدينية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن المشروع التنويري المنشود يجب أن يقوم على احترام حرية الاعتقاد، بحيث يتمكن كل فرد من ممارسة شعائره وقناعاته دون فرضها على الآخرين أو إجبارهم على تبني نمط حياته ومعتقداته.

وأكد أن المجتمعات العربية والإسلامية تشهد صراعا حول كيفية التعامل مع الدين ودوره في الحياة العامة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مقاربة جديدة تتيح التعايش بين أصحاب المعتقدات المختلفة، وتحول دون توظيف الدين في تكريس التعصب والانغلاق.

وأشار الهنداوي إلى أن التحولات التي تشهدها المجتمعات تسهم تدريجيا في تصفية بعض القضايا والخلافات المرتبطة بهذا الصراع، وإن كان ذلك يحدث أحيانا من خلال العنف وبتكاليف إنسانية باهظة، مشددا على ضرورة المضي في مسار التغيير والتنوير.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن انطلاق مرحلة تنويرية جديدة في العالم العربي والإسلامي أمر ممكن، مؤكدا أهمية التوجه نحو أفق إنساني أوسع يقوم على احترام حرية الفرد، والتسامح، وقبول الاختلاف، بما يمهد لتجاوز مظاهر التعصب والانغلاق.