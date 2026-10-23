مفكر عراقي: إسرائيل تتجه نحو أزمة وجودية بسبب سياساتها

قال الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يتفق مع رؤية المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري بشأن مستقبل إسرائيل، معتبراً أن المسار الذي تنتهجه قد يقودها إلى أزمة وجودية ونهاية سياسية بشكل أو بآخر.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتقلت، بحسب تقديره، من مرحلة تأسيس الدولة استناداً إلى فكرة توفير وطن قومي لليهود، إلى مرحلة باتت فيها تمارس سياسات توسعية وعسكرية، مشيراً إلى أن هذا التحول يثير تساؤلات بشأن مستقبلها وقدرتها على الاستمرار في محيطها.

وأكد أن التجربة الإسرائيلية، من وجهة نظره، تحمل تناقضاً يتمثل في أن شعباً عانى تاريخياً من الاضطهاد والقمع والإبادة أصبح، بحسب وصفه، يمارس بحق شعب آخر ممارسات مشابهة لما تعرض له، لافتاً إلى أن استمرار هذا المسار وتجاهل القوانين الدولية قد يؤديان إلى تداعيات خطيرة.

وأشار الهنداوي إلى أن بعض المفكرين، من بينهم ابن خلدون وهيغل، تناولوا دورات نشوء الدول وتحولاتها، موضحاً أن قراءته لمسار إسرائيل تستند إلى اعتقاده بأن السياسات القائمة على التوسع والعنف وتجاهل حقوق الآخرين لا توفر أساساً مستداماً للاستقرار، وقد تقود إلى انفجارات وأزمات متفاقمة.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن التحولات المحتملة في مستقبل إسرائيل قد لا تأتي بالضرورة وفق التصورات أو التطلعات العربية، مؤكداً أهمية الاستعداد للتعامل مع هذه التحولات والمساهمة في صياغة مستقبل المنطقة، على المستويين العربي والدولي.