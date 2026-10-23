فجر ويلييت الأنجولي مفاجأة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما أطاح بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل اللقب، من دور الـ32، عقب تعادلهما 1-1 في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب الفريق الجنوب أفريقي.

واستفاد الفريق الأنجولي من التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل الإيجابي، وفقًا لنظام البطولة المعمول به في هذه المواجهة.

وجاء خروج صن داونز مبكرًا على نحو غير متوقع، ليخسر حامل اللقب فرصة الدفاع عن تاجه القاري، بينما يواصل ويلييت مغامرته في البطولة بعد نجاحه في تجاوز أحد أبرز منافسيه.

وفي المقابل، نجح أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في بلوغ دور المجموعات، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان بايرتس قد عاد من مباراة الذهاب بفوز بهدف نظيف، ليحسم مجموع المواجهتين بنتيجة 5-0، ويضمن استمراره في المنافسة القارية، رغم خروج مواطنه صن داونز.