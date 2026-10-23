ركلات الترجيح تطيح بكايزر تشيفز من الكونفدرالية الأفريقية

انتهى مشوار كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عند دور الـ32، بعدما خسر أمام ريد أروز الزامبي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليحسم الفريق الزامبي تأهله إلى دور المجموعات ويواصل المنافسة في البطولة القارية.

وحقق كايزر تشيفز الفوز بهدف دون رد خلال مباراة الإياب التي أقيمت على ملعبه، لكنه لم يتمكن من تعويض خسارته في لقاء الذهاب بالنتيجة نفسها، والذي انتهى بفوز ريد أروز بهدف نظيف، ليبقى التعادل قائمًا في مجموع المباراتين.

ومع انتهاء المواجهتين بتفوق كل فريق بالنتيجة ذاتها، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى الدور التالي، بعدما لم ينجح كايزر تشيفز في حسم بطاقة العبور خلال الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح ريد أروز الزامبي، الذي تفوق بنتيجة 3-2، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، بينما تلقى كايزر تشيفز ضربة قوية بخروجه من البطولة رغم نجاحه في تحقيق الفوز خلال مباراة الإياب.

وبهذه النتيجة، يودع الفريق الجنوب أفريقي منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32، لتنتهي رحلته القارية عند هذا الدور، في حين يستعد ريد أروز لخوض منافسات دور المجموعات، بعدما نجح في تجاوز عقبة كايزر تشيفز وحسم التأهل عبر ركلات الترجيح.