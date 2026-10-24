جيش الاحتلال يقتحم الخليل بعد الإعلان عن عملية عسكرية بالمدينة

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اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، عدة أحياء في مدينة الخليل، وذلك عقب إغلاقها كافة المداخل والطرق المؤدية للمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، المعززة بالآليات والجرافات، اقتحمت عدة مناطق في الخليل، منها منطقة "دير بحة"، ودوار الجلدة، ونمرة، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، وفق وكالة سند.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال اخلى عدد من المنازل في منطقة الجلدة وأجبر سكانها على مغادرتها.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال بدء قواته في عملية تفتيش واسعة في الحي الذي إنطلق منه منفذا عملية الخليل ستستمر أياما عدة.

وأشار إلى أن السكان في منطقة العملية العسكرية سيتمكنون من مغادرتها من 3 منافذ بعد الخضوع لتفتيش واستجواب.

واستشهد شابان فلسطينيان، صباح الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت موقعًا إسرائيليًا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

وأفادت مصادر محلية أن الشابين نفّذا عملية إطلاق نار استهدفت موقعًا لقوات الاحتلال والمستوطنين في محيط الخليل، قبل أن تندلع مواجهة مسلحة استمرت 20 دقيقة، وانتهت باستشهادهما برصاص قوات الاحتلال.