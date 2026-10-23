إصابة 3 أشخاص في حادث دراجة نارية بطريق كفر زين الدين بالمنوفية

أُصيب 3 أشخاص في حادث دراجة نارية وقع أمام إحدى صالات الأفراح بطريق كفر زين الدين في محافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، ونُقلوا إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف، الذي دفع بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة محمود شعبان محمد البيومي، 22 عامًا، ويوسف محمدي عبد الستار، 19 عامًا، وكلاهما من قرية كفر زين الدين، بالإضافة إلى عصام إبراهيم محمد الشامي، 48 عامًا، من قرية تلبنت أبشيش.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، فيما حُرر محضر بالواقعة، وتُستكمل الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.