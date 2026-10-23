الأردن يعلن الحداد 3 أيام بعد مقتل 7 أشخاص في هجوم على كنيسة بالكرك

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أصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان قرارا بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء المملكة لمدَّة ثلاثة أيَّام، اعتباراً من اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الأعلام تُنكَّس فوق مباني الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة؛ حداداً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وتعبيراً عن حزن الأردنيين جميعاً وتضامنهم في هذا المصاب الأليم.

وأعربت الحكومة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، ولأهالي محافظة الكرك وسائر أنحاء المملكة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجه بالتعازي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وشعب المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على منصة فيسبوك: "أتوجه بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك".

وأضاف: "وإذ أعرب عن إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال الدنيئة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانيّة، فإنني أوكد وقوف مصر بجانب الأردن الشقيق في مواجهة هذا الحادث الآثم، وكافة صور العنف والإرهاب".

وقُتل 7 أشخاص وأصيب 34 آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوب الأردن، حسبما أعلن مدير الأمن العام.

من جانبه، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده ستواجه "العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات"، مضيفا: "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وأكد أن بلاده ستضرب "بيد من حديد من تطاول" عليها، قائلا إن "دم الأردني غال".