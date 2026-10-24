سامح الدهان بطلا لقفز الحواجز بدورة لونجين في قلب الأهرامات

توِّج الفارس المصري سامح الدهان بالمركز الأول في منافسات قفز الحواجز بارتفاع 1.45 متر (Two Phases)، ضمن منافسات Longines Global Champions Tour Cairo، المقامة أمام أهرامات الجيزة.

وقام بتتويج البطل وتسليمه كأس البطولة كلٌّ من إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، والدكتور كريم السبكي، نائب رئيس الاتحاد.

وتواصلت اليوم الجمعة منافسات جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز للفروسية، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في حدث استثنائي يجمع بين سحر الحضارة المصرية القديمة وأعلى مستويات المنافسة الرياضية الدولية.

وتشهد المنافسات المقامة بسفح أهرامات الجيزة أجواء استثنائية وحضور جماهيري لافت وشغف بالفروسية يملأ الأجواء، حيث تشهد الجولة مشاركة نحو 100 حصان وأفضل 50 فارسًا على مستوى العالم، يتصدرهم كوكبة من أصحاب الميداليات الأولمبية، وفي مقدمتهم البريطاني بن ماهر، صاحب 3 ذهبيات أولمبية،، إلى جانب الألماني كريستيان كوكوك، بطل أولمبياد باريس، ومواطنه ماركوس إينينج، بطل أولمبياد سيدني، فضلًا عن عدد من النجوم، من بينهم ماركو كوتشر ودانيال دوسر وكيان أوكونور وسيمون ديليستر وبيتر ديفوس.

وانطلقت جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في القاهرة أمس الخميس، بالتزامن مع الظهور الأول لدوري الأبطال العالمي (GCL)، حيث اجتمعت أبرز فرق قفز الحواجز العالمية للتنافس في رحاب أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم الحضارية في العالم، على مدار ثلاثة أيام.