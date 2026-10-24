سامح شكري: حديث الرئيس السيسي بشأن دعم أمن السعودية واضح لا يقبل التأويل ولا يتعدى المهمة الدفاعية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المجموعة الرباعية التي تضم مصر، والسعودية، وتركيا، وباكستان، منخرطة في أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر، ونقل الرسائل منذ بداية الأزمة لاستخلاص المرونة اللازمة من الأطراف المتحاربة.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر "النهار" أن عقد أول اجتماع وزاري مشترك بين الآلية الرباعية ومجموعة من الدول الأوروبية ذات ثقل مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة؛ يكتسب أهمية خاصة لتأثر هذه الدول بالأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع.

وأوضح أن التوافق بين هذه الدول لطرح مبادرات جديدة وإقناع الأطراف بضرورة وقف القتال يمثل خطوة "إيجابية يُؤمل أن تؤتي ثمارها"، في ضوء ما تمتلكه تلك الدول من إمكانيات وتأثير.

وبشأن إمكانية قيام مصر بوساطة في الملف اليمني رغم تعقيداته، أوضح أن الموضوع "معقد دون شك"، إلا أن مصر تمتلك علاقات وثيقة وتاريخية مع اليمن، فضلا عن وجود أعداد وفيرة من الأشقاء اليمنيين الذين استقروا بمصر خلال فترات الاضطراب.

وأكد حرص مصر على الشعب اليمني وإعفائه من أضرار الحرب، واستعدادها الدائم للسعي نحو الاستقرار وتجنيب المنطقة ويلات الصراع، يمكنها من توجيه رسائل فاعلة تصب في اتجاه احتواء الأزمة.

وشدد على أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم أمن السعودية "واضح ولا يقبل التأويل أو التشكيك"، لافتا إلى أن "الانخراط المصري يرتبط بالدفاع عن السيادة والأراضي السعودية ولا يتعدى حدود الدولة التي قد تطلب المؤازرة".

وأشار إلى "عدم وجود أي توجه لاتخاذ إجراءات عسكرية تجاه اليمن أو أي دولة أخرى خارج نطاق المهمة الدفاعية"، فضلا عن أن الإجراءات المترتبة على التفويض تظل متروكة لتقدير السلطة التنفيذية والقيادة العسكرية.