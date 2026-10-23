أصيب شخصين باختناق، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار كائن في شارع خالد ابن الوليد، التابع لنطاق حي أول المنتزه، شرق الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة في الطابق الـ13 من عقار في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي اندلاع الحريق نتيجة حدوث ماسٍ كهربائي في إحدى الغرف، وانتقل إلى المطبخ ما تسبب في إصابة شخصين باختناق.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.