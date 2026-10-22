تألق الفنان مدحت صالح، مساء اليوم الخميس، في أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الرابعة والثلاثين، على مسرح أوبرا الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيه الذين حرصوا على الاستمتاع بصوته المميز وأعماله الغنائية التي تجمع بين أصالة الطرب وروح التجديد.

وحرص مدحت صالح على توجيه تحية خاصة لجمهور الإسكندرية، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، قائلا: "إسكندرية وش السعد عليّ"، في لفتة عكست محبته لجمهوره واعتزازه بالتواصل معه من خلال حفلات المهرجان.

وأحيا صالح الحفل بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، مقدما باقة متنوعة من الأغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور، وتضمنت فقرات من روائع الطرب العربي، من بينها: ميدلي للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وآخر لكوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته، منها: "في يوم وليلة"، و"كان يا ما كان"، و"يا ريتك معايا"، و"قلبي إليك ميال"، و"أوعى تكون بتحب"، و"بارمي السلام"، و"يتقال"، و"أوصفه"، و"عدى"، و"المليونيرات"، و"حبيبي يا عاشق"، و"لحظة تاريخية"، وغيرها من الأعمال التي أضفت أجواء من الطرب والبهجة على الأمسية.

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، إذ نفدت التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها، في مشهد عكس اهتمام الجمهور بفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وحرص محبي مدحت صالح على حضور ليلته الغنائية والاستمتاع ببرنامجها المتنوع.

ووفق بيان اليوم، تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الرابعة والثلاثين على مسرح أوبرا الإسكندرية، غدا الجمعة، بإقامة الحفل الثاني بمشاركة فريق "على مر الأجيال"، ضمن برنامج فني يحتفي بتراث الموسيقى العربية ويقدم ألوانا متنوعة من الغناء والطرب الأصيل.