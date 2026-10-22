الرئيس السيسي: الحكومة كانت زعلانة من النقد لدرجة إنهم قالوا «هنمشي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة تأثرت بحجم الانتقادات التي تعرضت لها رغم الجهد الذي يبذله أعضاؤها، مضيفًا: «الحكومة كانت زعلانة من النقد لدرجة إنهم قالوا هنمشي».

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس، أن الهدف من المنتدى يتمثل في تقديم طرح حقيقي لتحديات الدولة المصرية أمام المواطنين، حتى تتضح أمامهم طبيعة المشكلات والأرقام والموارد المتاحة والالتزامات التي تواجهها الحكومة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه يريد من المسئولين مخاطبة المواطنين بمفردات بسيطة ومباشرة يستطيع الجميع فهمها، فيما تبقى المصطلحات الفنية المتخصصة للنقاشات التي تجري داخل الاجتماعات الحكومية وبين المختصين.

وأشار إلى نموذج مباشر خلال الجلسة بسؤاله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن حجم مديونية القطاع، فيما حدد الوزير الرقم عند تريليون و600 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026، بما يضع حجم الالتزامات المالية أمام الرأي العام بصورة واضحة.

وذكر الرئيس السيسي أن التشابكات المالية بين قطاعات الطاقة تمثل جانبًا آخر من المشكلة، مستشهدًا بسؤاله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عما إذا كان القطاع يسدد كامل قيمة الوقود الذي يحصل عليه من وزارة البترول، فيما جاءت إجابة الوزير محمود عصمت بالنفي.

ونوه إلى أن عرض هذه التفاصيل أمام المواطنين يستهدف شرح طبيعة التحديات بعيدًا عن الاكتفاء بالنتائج الظاهرة، بحيث يعرف المواطن حجم الالتزامات الواقعة على الوزارات والعلاقة المالية بين قطاعات الدولة المختلفة وما تحتاجه منظومة الطاقة للاستمرار.

وتأتي جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، الذي خُصص للمحور الاقتصادي، ويشمل كذلك ملفات الاستثمار والصناعة وفرص العمل، وموارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وانطلقت أعمال المنتدى في 19 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، فيما يعرفه الموقع الرسمي باعتباره منصة وطنية للحوار حول مسارات التنمية والشراكة، تجمع المواطنين والخبراء وصناع القرار لرصد التحديات وطرح رؤى عملية للمستقبل.