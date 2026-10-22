زيلينسكي: بوتين لن يخاطر باستخدام الأسلحة النووية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يخاطر باستخدام الأسلحة النووية، لأن ذلك قد يكلفه خسارة حلفائه.

وأدلى زيلينسكي، بهذه التصريحات خلال مشاركته في بودكاست "يوميات مدير تنفيذي"، الذي يقدمه رائد الأعمال والمستثمر البريطاني ستيفن بارتليت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "لا أعتقد أنهم سيخاطرون باستخدام الأسلحة النووية، لأنهم في هذه الحالة سيخسرون بالتأكيد جميع حلفائهم، وأنا واثق من ذلك".

وأضاف أن استخدام الأسلحة النووية ولو لمرة واحدة سيفتح الباب أمام استخدامها في صراعات أخرى أيضا، وهو ما ستكون له عواقب كارثية.

وقال زيلينسكي: "لهذا السبب أعتقد أن بوتين لن يخاطر باستخدام الأسلحة النووية".

فيما لوح الرئيس الروسي، في مطلع الشهر الجاري، بإمكانية استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت منطقة كالينينجراد لهجوم مباشر، مؤكدا أن جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها موسكو ستكون مطروحة في هذه الحالة.

وقال بوتين، خلال منتدى فالداي السياسي: "إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا، وبالتحديد ضد كالينينجراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها مطروحة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.