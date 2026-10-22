ترامب: إيران تختلق هجمات وهمية لرفع سعر النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تختلق هجمات وهمية لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تبذل إيران قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. بل إنها تختلق هجمات وهمية وتزرع ألغاما، وما إلى ذلك، علما بأن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حاليا تفوق حتى تلك التي كانت تُنقل قبل بدء الصراع".

وتابع ترامب: "إنهم يواصلون قتل المحتجين وكل من يقف في طريقهم. إنه نظام شرير بحق، ولا يسعني إلا أن آمل أن يدرك الشعب الأمريكي والعالم أجمع مدى شرورهم!"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف ترامب: "لقد سقط 75 ألف محتج قتلى في أقل من 7 أشهر. ومن الصادم ألا يبدي العالم، ولا الحزب الديمقراطي، أي اكتراث".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه أبدا!".