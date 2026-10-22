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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار في ضبط 512 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في المنيا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار أكدت حيازة (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) قطع أثرية بقصد الاتجار متخذين من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما. وضُبط بحوزتهما (521) قطعة أثرية متنوعة.

وأوضحت الوزارة أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار بدائرة مركز شرطة سمالوط، وحيازتهما لها بقصد الاتجار.

وذكرت أنه بعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى.

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".